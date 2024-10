Cambogia: Il governo esplora la gestione delle zone umide in Cina

12 Ottobre 2024_ Il presidente della Commissione della quinta legislatura dell'Assemblea Nazionale della Cambogia ha annunciato l'intenzione del paese di approfondire la gestione delle zone umide nella città di Huilong, in Cina. Questa dichiarazione è emersa durante un incontro di lavoro tenutosi l'11 ottobre 2024, evidenziando l'interesse della Cambogia per le pratiche di gestione ambientale. L'incontro ha rappresentato un'opportunità per discutere strategie e collaborazioni future tra i due paesi. La Cambogia, nota per la sua biodiversità e le sue risorse naturali, cerca di apprendere dalle esperienze cinesi nella gestione sostenibile delle risorse idriche. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. La cooperazione tra Cambogia e Cina in ambito ambientale potrebbe portare a iniziative congiunte per la conservazione delle risorse naturali e la promozione dello sviluppo sostenibile.