Cambogia: Il governo incoraggia investimenti privati nelle province orientali

31 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Samdech Hun Manet, ha invitato gli investitori privati a collaborare con le autorità locali in quattro province dell'Est, tra cui Stung Treng. Questo sforzo fa parte del progetto di cooperazione per lo sviluppo della regione Triangolo (CLV-DTA), volto a promuovere lo sviluppo economico e a creare posti di lavoro per la popolazione locale. Durante un incontro con i funzionari provinciali, è stata discussa l'implementazione di programmi speciali per incentivare gli investimenti in queste aree. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Il governo mira a lanciare questi programmi all'inizio del 2025, con l'obiettivo di attrarre investimenti privati nelle province di Stung Treng, Kratie, Ratanakiri e Mondulkiri.