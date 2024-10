Cambogia: Il governo intensifica la lotta contro i crimini ambientali e online

15 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha ordinato alle forze armate di unirsi alla polizia per combattere i crimini di ogni tipo in...

15 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha ordinato alle forze armate di unirsi alla polizia per combattere i crimini di ogni tipo in Cambogia, con particolare attenzione ai crimini contro le risorse naturali e alle frodi online. Durante una cerimonia per il 30° anniversario della creazione della Settima Divisione, Hun Manet ha sottolineato l'importanza di affrontare le minacce alla sicurezza nazionale. Ha dichiarato che il governo è impegnato a rafforzare le forze di polizia e a migliorare l'efficacia delle operazioni contro il traffico di droga e le violazioni ambientali. La notizia è riportata da thmeythmey.com. Il Primo Ministro ha evidenziato che la lotta contro questi crimini è fondamentale per garantire la pace e la sicurezza del popolo cambogiano.