Cambogia: Il governo intensifica la lotta contro la distruzione delle risorse naturali e il crimine legato alla droga

15 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha ordinato alle forze armate e alle autorità competenti di intensificare gli sforzi nella lotta contro la distruzione delle risorse naturali e i crimini legati alla droga. Questa iniziativa mira a proteggere l'ambiente e a combattere il traffico di sostanze stupefacenti, che rappresenta una minaccia crescente per la società cambogiana. Il governo si impegna a garantire la sicurezza e la sostenibilità delle risorse naturali del Paese, affrontando le sfide legate alla criminalità organizzata. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di riforme e misure di sicurezza adottate dal governo per migliorare la qualità della vita dei cittadini e preservare l'ambiente.