Cambogia: Il governo promuove il turismo giovanile nelle aree di confine

25 Agosto 2024_ Il governo cambogiano ha deciso di incentivare il turismo giovanile nelle aree di confine, in particolare nei luoghi legati al progetto di sviluppo triangolare tra Cambogia, Laos e Vietnam. Questa iniziativa coincide con il primo anniversario della leadership del premier, che mira a rispondere alle preoccupazioni riguardanti la gestione delle risorse territoriali e lo sviluppo regionale. Le province coinvolte, come Kratie, Stung Treng, Mondulkiri e Ratanakiri, sono ricche di biodiversità e cultura, offrendo opportunità uniche per i giovani viaggiatori. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il governo spera che questa strategia non solo promuova il turismo, ma anche la consapevolezza ambientale e culturale tra le nuove generazioni.