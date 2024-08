Cambogia: Il governo promuove la campagna 'Ponnak Baytang' per la riforestazione

27 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia ha lanciato la campagna 'Ponnak Baytang' per promuovere la riforestazione e la conservazione della biodiversità. Durante il primo anno del settimo mandato, il governo ha piantato oltre 1,3 milioni di alberi, coinvolgendo la popolazione in attività di sensibilizzazione. La campagna mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a sostenere l'economia nazionale attraverso il turismo e gli investimenti. Il portavoce del Ministero, Khvay Atithya, ha sottolineato l'importanza della protezione delle foreste per il benessere umano, come riportato da thmeythmey.com. Inoltre, il Ministero sta collaborando con le autorità locali per garantire l'applicazione delle leggi sulla protezione delle aree naturali e per combattere le attività illegali.