Cambogia: Il governo promuove strategie per affrontare il cambiamento climatico

17 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Ambiente della Cambogia, Dr. Eng Sopheak, ha partecipato a un'importante conferenza a Singapore, discutendo la visione del paese per ridurre gli effetti del cambiamento climatico. Durante il suo intervento, ha sottolineato l'urgenza di affrontare le sfide legate al riscaldamento globale, come ondate di calore e siccità prolungate, che minacciano lo sviluppo economico e la vita di milioni di persone. La Cambogia, insieme ad altri paesi dell'ASEAN, sta adottando misure per migliorare le proprie ambizioni climatiche e mantenere l'aumento della temperatura globale sotto 1,5 gradi Celsius. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. Il governo cambogiano ha anche lanciato strategie a lungo termine per diventare un paese a basse emissioni di carbonio entro il 2050, evidenziando l'importanza di un approccio sostenibile per garantire un futuro resiliente.