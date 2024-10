Cambogia: Il governo rafforza la protezione contro le minacce alla sicurezza

17 Ottobre 2024_ Il Ministro di Stato Pan Bouna ha sottolineato l'importanza della protezione del governo contro le minacce alla sicurezza, affermando che è un compito collettivo. Durante un incontro, ha evidenziato come ogni cittadino debba contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza del paese. Il ministro ha anche esortato le autorità locali a collaborare attivamente per prevenire qualsiasi forma di violenza o destabilizzazione. La dichiarazione è stata accolta con favore da diversi settori della società cambogiana, che riconoscono la necessità di un impegno comune per la sicurezza nazionale. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il governo cambogiano sta intensificando gli sforzi per mantenere la pace e l'ordine, in un contesto regionale caratterizzato da tensioni politiche e sociali.