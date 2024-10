Cambogia: Il governo risponde alle critiche sul progetto CLV-DTA con Laos e Vietnam

29 Ottobre 2024_ Il portavoce del governo cambogiano ha reagito alle affermazioni dell'opposizione riguardo al progetto di cooperazione regionale CLV-DTA, che coinvolge Cambogia, Laos e Vietnam. Secondo il governo, la cooperazione non richiede l'approvazione del Parlamento o la firma del re, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposizione. Il portavoce ha sottolineato che la decisione di ritirarsi dal progetto è esclusivamente una scelta del governo. Inoltre, ha invitato l'opposizione a non politicizzare la questione, evidenziando l'impegno del governo per lo sviluppo del paese e la stabilità politica. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Il progetto CLV-DTA è un'iniziativa di cooperazione economica tra i tre paesi, mirata a promuovere lo sviluppo nelle aree di confine.