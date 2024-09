22 Settembre 2024_ Il governatore di Phnom Penh, Khuong Sreng, ha guidato una delegazione per visitare e donare ai soldati di diverse unità militari nelle province di Preah Vihear e Stung Treng. Durante l'incontro, Khuong Sreng ha annunciato la decisione del governo cambogiano di terminare la partecipazione al progetto di sviluppo trilaterale con Laos e Vietnam, per rafforzare la sicurezza nazionale. Ha sottolineato l'importanza di continuare a sviluppare le aree di confine e ha elogiato gli sforzi del governo per garantire la pace e la stabilità nel paese. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Le donazioni includono fondi e beni essenziali per migliorare le condizioni di vita dei soldati e delle loro famiglie, evidenziando l'impegno del governo per il benessere delle forze armate cambogiane.