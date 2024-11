Cambogia: Il governo sostiene le università e le scuole con politiche di aiuto economico

03 Novembre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha annunciato che il governo sta implementando politiche di sostegno economico per alleviare il carico finanziario delle università e delle scuole. Questa iniziativa mira a supportare anche le famiglie degli studenti, garantendo un accesso più facile all'istruzione. Le misure includono agevolazioni e incentivi per le istituzioni educative, contribuendo così a migliorare la qualità dell'istruzione nel paese. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Queste politiche si inseriscono in un contesto più ampio di riforme educative che il governo sta perseguendo per promuovere lo sviluppo del capitale umano in Cambogia.