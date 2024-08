Cambogia: Il Ministero del Turismo presiede la seconda sessione plenaria del CTB

26 Agosto 2024_ H.E. Sok Soken, Ministro del Turismo e Presidente del Cambodia Tourism Marketing and Promotion Board (CTB), ha presieduto la seconda sessione plenaria del consiglio presso il Rosewood Hotel di Phnom Penh. L'incontro ha visto la partecipazione del CEO del CTB e di altri membri del consiglio, insieme a stakeholder rilevanti del settore turistico. Durante la sessione, sono stati discussi temi chiave per la promozione e il marketing del turismo in Cambogia, evidenziando l'importanza di una strategia coordinata per attrarre visitatori. La riunione si è svolta in un contesto di crescente interesse per il turismo cambogiano, con l'obiettivo di rafforzare la posizione del Paese come meta turistica. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Il Cambodia Tourism Marketing and Promotion Board è un ente governativo responsabile della promozione del turismo in Cambogia, fondamentale per lo sviluppo economico del Paese.