Cambogia: Il Ministero dell'Ambiente lancia misure contro l'inquinamento da plastica

23 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia ha annunciato nuove misure per proteggere la salute dei cittadini dagli effetti negativi dei rifiuti di plastica e dell'inquinamento delle acque. Il Ministro, HE Eng Sopheak, ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire danni causati da sostanze tossiche. Durante un evento a Stung Treng, il Ministro ha evidenziato la necessità di monitorare la qualità dell'acqua e ha annunciato la collaborazione con oltre dieci aziende per dotare il paese di strumenti di controllo. Inoltre, il Ministero sta lavorando con partner internazionali per ridurre l'inquinamento nei fiumi, risorse vitali per la popolazione. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. La Cambogia ha già ottenuto successi significativi nella riduzione dei sacchetti di plastica, coinvolgendo oltre 950.000 partecipanti in iniziative ecologiche.