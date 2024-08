Cambogia: Il Ministro dell'Ambiente presenta la strategia ambientale 2023-2028

01 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Ambiente della Cambogia, Dr. Eng Sopheak, ha partecipato come relatore principale a una conferenza sulla "Strategia del Settore Ambientale" presso la Scuola di Amministrazione. L'evento ha visto la partecipazione di circa 390 membri, tra cui funzionari governativi e studenti, sia in presenza che online tramite Microsoft Teams. Durante il suo intervento, il Ministro ha sottolineato l'importanza della strategia per garantire la sostenibilità ambientale e promuovere un'economia verde, in linea con la visione della Cambogia per il 2050. La conferenza ha rappresentato un'importante opportunità per il dialogo e lo scambio di conoscenze tra i partecipanti, come riportato da tvk.gov.kh. La strategia mira a rispondere alle sfide ambientali e a promuovere la cooperazione internazionale nel settore.