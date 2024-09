Cambogia: Il Ministro dell'Informazione partecipa alla conferenza AIBD in Malesia

01 Settembre 2024_ H.E. Neth Pheaktra, Ministro dell'Informazione della Cambogia, ha partecipato alla cerimonia di chiusura della 22ª Conferenza Generale e delle Riunioni Associate dell'Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) tenutasi in Malesia. Durante l'evento, il Ministro ha condiviso le sue osservazioni riguardo all'importanza dello sviluppo dei media nella regione. La conferenza ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere le sfide e le opportunità nel campo della comunicazione e della trasmissione. L'incontro ha rappresentato un'importante piattaforma per il dialogo e la cooperazione tra i Paesi asiatici nel settore dei media. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. L'AIBD è un'organizzazione che promuove lo sviluppo dei media e della comunicazione nell'area Asia-Pacifico, contribuendo a migliorare le capacità professionali e le infrastrutture nel settore.