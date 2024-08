Cambogia: Il Ministro dell'Informazione partecipa alla settimana ASEAN-Cina 2024

12 Agosto 2024_ H.E. Neth Pheaktra, Ministro dell'Informazione del Regno della Cambogia, ha inaugurato la settimana ASEAN-Cina 2024 a Changzhi, nella provincia di Shanxi, Cina, con un discorso incentrato sul tema "Partenariato Strategico Completo ASEAN-Cina: Verso l'Armonia attraverso l'Innovazione". L'evento mira a rafforzare i legami tra i Paesi ASEAN e la Cina, promuovendo la cooperazione in vari settori. La partecipazione del Ministro Pheaktra sottolinea l'importanza della Cambogia nel contesto regionale e il suo impegno per l'innovazione e l'armonia tra le nazioni. La notizia è riportata da akp.gov.kh. La settimana ASEAN-Cina rappresenta un'opportunità per discutere questioni chiave e sviluppare strategie collaborative per il futuro della regione.