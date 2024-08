Cambogia: Il Paese avanza verso il commercio del carbonio sotto l'accordo di Parigi

30 Agosto 2024_ La Cambogia sta compiendo progressi significativi nella costruzione delle proprie capacità per il commercio del carbonio, in linea...

30 Agosto 2024_ La Cambogia sta compiendo progressi significativi nella costruzione delle proprie capacità per il commercio del carbonio, in linea con le disposizioni dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Secondo il Ministro dell'Ambiente, il Dott. Say Samal, il Paese è tra le poche nazioni che stanno adottando misure concrete per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico. Queste iniziative mirano a migliorare la sostenibilità ambientale e a promuovere pratiche commerciali responsabili. La Cambogia si sta preparando a partecipare attivamente al mercato globale del carbonio, contribuendo così agli sforzi internazionali per ridurre le emissioni di gas serra. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il governo cambogiano sta lavorando per integrare queste strategie nel proprio piano di sviluppo economico e ambientale.