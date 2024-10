Cambogia: Il paese si prepara a esportare durian e jackfruit in Cina nel 2025

28 Ottobre 2024_ La Cambogia prevede di iniziare le esportazioni di durian e jackfruit verso il mercato cinese nel 2025, con le trattative attualmente in fase finale. Il direttore generale del Ministero dell'Agricoltura, Ngin Chhay, ha annunciato che negli ultimi anni il paese ha già esportato circa 30 prodotti agricoli in Cina, tra cui riso e patate. La Cambogia ha raggiunto importanti traguardi per soddisfare i requisiti sanitari richiesti dalla Cina per queste esportazioni, contribuendo così a migliorare i redditi degli agricoltori e l'economia nazionale. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Il Ministero dell'Agricoltura sta incoraggiando gli agricoltori a prepararsi secondo gli standard agricoli internazionali per garantire la qualità dei prodotti destinati all'esportazione.