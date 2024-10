Cambogia: Il presidente dell'Assemblea Nazionale chiede unità per la pace in Myanmar

19 Ottobre 2024_ Il presidente dell'Assemblea Nazionale della Cambogia, Khuon Sodary, ha esortato i membri dell'ASEAN a implementare con urgenza cinque punti di accordo per rafforzare l'unità e il ruolo dell'organizzazione in Myanmar. Durante il 45° summit dell'ASEAN, ha sottolineato l'importanza di un impegno coraggioso e innovativo per aiutare il popolo birmano a ripristinare la pace e la democrazia nel proprio paese. Khuon Sodary ha avvertito che la regione dell'Asia orientale è a rischio di divisione a causa delle competizioni geopolitiche tra potenze globali, invitando a mantenere la coesione per evitare di diventare un campo di battaglia per tali conflitti. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. Il summit si sta svolgendo a Vientiane, in Laos, e rappresenta un'importante piattaforma per discutere questioni regionali e promuovere la cooperazione tra i paesi membri dell'ASEAN.