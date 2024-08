Cambogia: Il Primo Ministro Hun Manet annuncia l'uso del dollaro americano per le transazioni

02 Agosto 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha annunciato che a partire dal 2 agosto 2024, le transazioni economiche nel paese saranno effettuate in dollari americani. Questa decisione mira a stabilizzare l'economia cambogiana e a facilitare gli scambi commerciali internazionali. Hun Manet ha sottolineato l'importanza di adottare una valuta forte per promuovere la crescita economica e attrarre investimenti esteri. La Cambogia, che ha una lunga storia di utilizzo del dollaro, continua a cercare modi per rafforzare la sua posizione economica nella regione. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. La Cambogia, situata nel sud-est asiatico, è nota per la sua ricca cultura e storia, nonché per il suo crescente settore turistico.