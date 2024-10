Cambogia: Il Primo Ministro Hun Manet annuncia maggiore indipendenza economica

14 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha dichiarato che il paese sta per uscire dalla sua condizione di sviluppo limitato, il...

14 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha dichiarato che il paese sta per uscire dalla sua condizione di sviluppo limitato, il che comporterà la perdita di alcune agevolazioni finanziarie. Questa transizione richiederà un maggiore affidamento sulle proprie risorse e un aumento dell'indipendenza economica. Hun Manet ha sottolineato l'importanza di questa evoluzione per il futuro del paese, evidenziando la necessità di una gestione autonoma e responsabile delle finanze. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro ufficiale, come riportato da kohsantepheapdaily.com.kh. La Cambogia, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di rafforzare la propria economia e migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini attraverso politiche di sviluppo sostenibile.