Cambogia: Il Primo Ministro Hun Manet incontra investitori cinesi

20 Agosto 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet ha ricevuto una delegazione di aziende cinesi investitrici, guidata da Mr. Zhao Yudong, Presidente del gruppo Everbright. L'incontro si è svolto questa mattina presso il Palazzo della Pace a Phnom Penh, con l'obiettivo di discutere opportunità di investimento in Cambogia. La visita di Zhao Yudong rappresenta un passo significativo per rafforzare i legami economici tra Cambogia e Cina, due Paesi che collaborano attivamente in vari settori. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. La Cambogia, sotto la guida di Hun Manet, sta cercando di attrarre investimenti esteri per sostenere la sua crescita economica e sviluppare infrastrutture.