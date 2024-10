Cambogia: Il Re Sihamoni partecipa al XIX° Summit della Francofonia in Francia

01 Ottobre 2024_ Sua Maestà Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Re della Cambogia, è partito questa mattina per partecipare al XIX° Summit della Francofonia che si terrà in Francia dal 4 al 5 ottobre 2024. Il Re è stato accompagnato da alti funzionari, tra cui il Presidente del Senato Hun Sen e l'Ambasciatore francese in Cambogia, Jacques Pellet. Il summit, che avrà come tema "Creare, Innovare e Fare Affari in Francese", si concentrerà su questioni come l'occupazione giovanile nei paesi francofoni. Durante la sua visita, il Re Sihamoni incontrerà il Presidente francese Emmanuel Macron per discutere della storica amicizia tra Cambogia e Francia, come riportato da akp.gov.kh. Il summit rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami economici e culturali tra i paesi francofoni.