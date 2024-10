Cambogia: Il settore turistico prevede 7 milioni di visitatori nel 2025

28 Ottobre 2024_ Il Ministero del Turismo della Cambogia ha annunciato che il settore turistico è considerato cruciale per l'economia nazionale, con previsioni di accogliere circa 7 milioni di turisti internazionali nel 2025. Questa crescita è vista come un'opportunità per aumentare le entrate e promuovere il paese come meta turistica. Le autorità stanno lavorando per migliorare le infrastrutture e i servizi per attrarre visitatori da tutto il mondo. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Il settore turistico cambogiano è noto per le sue storiche attrazioni, come i templi di Angkor, che attirano milioni di visitatori ogni anno.