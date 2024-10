31 Ottobre 2024_ La Cambogia ha confermato il suo impegno a espandere la copertura forestale nel paese per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Il Ministro dell'Ambiente, Eng Suosdey, ha annunciato questa iniziativa durante la COP16 in Colombia, sottolineando l'importanza di una strategia ambientale per il periodo 2023-2028. La Cambogia, attiva nel CBD, continuerà a guidare sforzi globali per la conservazione della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici. La fonte di queste informazioni è thmeythmey.com. Il paese ha già oltre il 41% del suo territorio protetto, contribuendo così agli obiettivi globali di biodiversità e sostenibilità.