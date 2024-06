Cambogia: Impegno per l'uguaglianza di genere e il ruolo delle donne

27 Giugno 2024_ La Cambogia ribadisce il suo impegno per promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne, riconoscendo il loro ruolo cruciale nello sviluppo socio-economico. Questo impegno è stato sottolineato dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, H.E. Sok Chenda Sophea, durante un incontro con l'Ambasciatrice per le Donne, la Pace e la Sicurezza di Global Affairs Canada, H.E. Ms. Jacqueline Jean O’Neil. Entrambe le parti hanno evidenziato la ricca storia di partecipazione delle donne nella società cambogiana e gli sforzi continui per costruire su questo patrimonio. La discussione ha anche toccato la partecipazione attiva della Cambogia nelle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e il suo ruolo nelle attività umanitarie sotto l'egida dell'ONU. Lo riporta akp.gov.kh. L'incontro ha rafforzato la cooperazione tra Cambogia e Canada in materia di uguaglianza di genere e sicurezza.