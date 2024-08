Cambogia: In arrivo il primo torneo di lotta tradizionale khmer

04 Ottobre 2024_ La Cambogia si prepara a ospitare il primo torneo di lotta tradizionale khmer, con registrazioni aperte per i partecipanti....

04 Ottobre 2024_ La Cambogia si prepara a ospitare il primo torneo di lotta tradizionale khmer, con registrazioni aperte per i partecipanti. L'evento, intitolato "Premio Samdech Hun Manet", è stato annunciato dal segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale della Cambogia, Vath Chamroeun, durante una riunione di preparazione. Il torneo si svolgerà a ottobre 2024 e prevede tre categorie di competizione: amatoriale, professionale e dimostrativa. Come riportato da thmeythmey.com, l'evento offrirà anche un'opportunità per i maestri di mostrare le loro abilità e la ricchezza della cultura khmer. La competizione mira a promuovere la lotta tradizionale e a rafforzare l'identità culturale del paese.