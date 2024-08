Cambogia: Inaugurata la 4ª Conferenza ASEAN sulla Protezione dei Consumatori a Phnom Penh

26 Agosto 2024_ La Ministra del Commercio della Cambogia, H.E. Mrs. Cham Nimul, ha presieduto questa mattina l'apertura della 4ª Conferenza ASEAN sulla Protezione dei Consumatori (ACPC) a Phnom Penh. L'evento riunisce esperti e rappresentanti dei Paesi membri dell'ASEAN per discutere le migliori pratiche e le politiche di protezione dei consumatori nella regione. La conferenza si propone di rafforzare la cooperazione tra i Paesi ASEAN per garantire diritti e sicurezza ai consumatori. Phnom Penh, capitale della Cambogia, è un importante centro politico ed economico del Paese, noto per la sua storia e cultura. La notizia è stata riportata dal sito ufficiale akp.gov.kh. La conferenza rappresenta un passo significativo verso l'armonizzazione delle normative sulla protezione dei consumatori in tutta l'ASEAN.