Cambogia: Inaugurata la 7ª riunione del Consiglio di SEAMEO TED a Siem Reap

17 Ottobre 2024_ Il 17 ottobre 2024, il Vice Ministro dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport della Cambogia, Kol Pheng Vathana, ha aperto la settima riunione del Consiglio di SEAMEO TED a Siem Reap. L'evento, che si svolgerà dal 17 al 18 ottobre, riunisce rappresentanti di undici paesi della regione SEAMEO, tra cui Brunei, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia, Timor Est e Vietnam. La riunione ha come obiettivo la valutazione dei risultati e delle attività dell'anno precedente, oltre a discutere le politiche per garantire la sostenibilità del centro. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. SEAMEO TED è un centro regionale dedicato all'istruzione tecnica e professionale, fondamentale per lo sviluppo delle competenze nella regione.