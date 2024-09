Cambogia: Inaugurati sei pozzi d'acqua potabile per le comunità rurali

15 Settembre 2024_ Sei pozzi d'acqua potabile sono stati inaugurati nella provincia di Pursat per migliorare l'accesso all'acqua nelle comunità...

15 Settembre 2024_ Sei pozzi d'acqua potabile sono stati inaugurati nella provincia di Pursat per migliorare l'accesso all'acqua nelle comunità rurali. L'iniziativa, promossa dal Ministero degli Affari Religiosi e dal governo, mira a soddisfare le esigenze idriche durante la stagione secca. Durante la cerimonia, è stato sottolineato l'importanza della cooperazione tra le diverse comunità religiose per garantire pace e sviluppo sociale. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Questo progetto rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità della vita degli abitanti delle aree rurali, contribuendo a ridurre i costi e le difficoltà legate all'approvvigionamento idrico.