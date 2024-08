Cambogia: Inaugurato corso di formazione tecnica per giovani a Banteay Meanchey

19 Agosto 2024_ Il 19 agosto 2024, il Ministro Kae Kimyan ha inaugurato un corso di formazione tecnica per l'installazione di reti elettriche presso l'istituto di formazione di Chub Vary, nella provincia di Banteay Meanchey. Durante l'evento, il Ministro ha sottolineato l'importanza della formazione professionale per i giovani, in particolare per quelli provenienti da famiglie svantaggiate, al fine di migliorare le loro opportunità lavorative. Ha anche esortato tutti a mantenere la pace e la stabilità politica, evidenziando il supporto del governo per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi essenziali. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Il corso mira a formare circa 1,5 milioni di giovani in competenze professionali, contribuendo così allo sviluppo economico del paese.