Cambogia: Inaugurato il nuovo centro di trasporto agricolo a Kampong Cham

05 Agosto 2024_ Il governo cambogiano ha inaugurato un nuovo centro di trasporto agricolo a Kampong Cham, un'importante iniziativa per stimolare l'economia nazionale. Questo progetto mira a ridurre i costi di trasporto per i prodotti agricoli destinati ai mercati internazionali, facilitando l'accesso degli agricoltori a nuove opportunità di vendita. La cerimonia di apertura si è svolta presso una scuola locale, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti della comunità. L'evento ha incluso celebrazioni culturali, con canti e danze tradizionali, sottolineando l'importanza della comunità nel supportare l'economia locale. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Questo centro rappresenta un passo significativo per migliorare l'infrastruttura agricola in Cambogia, un paese dove l'agricoltura gioca un ruolo cruciale nell'economia.