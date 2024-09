Cambogia: Inaugurato il primo vivaio per la piantumazione di alberi nella provincia di Tbong Khmum

08 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Ambiente della Cambogia ha inaugurato un nuovo vivaio per la piantumazione di alberi nella provincia di Tbong Khmum, con una capacità di oltre un milione di alberi all'anno. Questo progetto, realizzato in collaborazione con l'UNDP e Coca-Cola Cambogia, mira a promuovere la riforestazione e a raggiungere il 60% di copertura forestale entro il 2050. Il ministro dell'Ambiente, Say Sam Al, ha sottolineato l'importanza di questo vivaio per combattere i cambiamenti climatici e migliorare l'ambiente del Paese. L'iniziativa è parte di un impegno più ampio per la sostenibilità ambientale e la conservazione delle risorse naturali in Cambogia, come riportato da thmeythmey.com. Il governo cambogiano continua a lavorare con partner locali e internazionali per sviluppare politiche e strategie per affrontare le sfide ambientali e promuovere la crescita sostenibile.