Cambogia: Inaugurato l'anno scolastico 2024-2025 a Phnom Penh

01 Novembre 2024_ Il 1° novembre 2024, il governatore del distretto di Boeng Keng Kang, Sok Sambath, ha inaugurato l'anno scolastico 2024-2025 presso la scuola Tuol Svay Prey. Durante l'evento, ha esortato gli studenti a impegnarsi nello studio e a evitare le cattive compagnie e le droghe. Il governatore ha sottolineato l'importanza del supporto da parte di insegnanti e genitori per il successo educativo dei giovani. Inoltre, ha annunciato un contributo di 1 milione di riel per la scuola, evidenziando l'impegno del governo per migliorare l'istruzione. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. L'anno scolastico segna un'importante opportunità per i bambini cambogiani di accedere a un'istruzione di qualità e costruire un futuro migliore.