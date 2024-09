Cambogia: Inaugurato progetto di dialogo interreligioso per la pace e lo sviluppo sostenibile

06 Settembre 2024_ È stato inaugurato un progetto di dialogo interreligioso in Cambogia, volto a promuovere la pace e lo sviluppo sostenibile lungo il fiume Mekong. Durante la cerimonia, il Segretario di Stato del Ministero degli Affari Religiosi ha sottolineato l'importanza di tutte le religioni come fonte di valori per l'educazione sociale. Il progetto mira a migliorare l'efficacia delle politiche religiose e a garantire risultati positivi attraverso la cooperazione tra le diverse fedi. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di promozione della tolleranza religiosa e della pace nella regione del Mekong, coinvolgendo vari attori locali e internazionali.