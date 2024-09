Cambogia: Inaugurato programma ASEAN per la gestione delle emergenze

16 Settembre 2024_ La Cambogia ha ospitato un evento di presentazione del programma "ASEAN One Response" per la gestione delle emergenze, alla...

16 Settembre 2024_ La Cambogia ha ospitato un evento di presentazione del programma "ASEAN One Response" per la gestione delle emergenze, alla presenza di alti funzionari governativi e rappresentanti di organizzazioni internazionali. L'incontro, tenutosi presso l'hotel Sofitel di Phnom Penh, ha visto la partecipazione di figure chiave come il Ministro dell'Interno e il Direttore Esecutivo del Centro Alimentare. Questo programma mira a migliorare la cooperazione tra i paesi membri dell'ASEAN nella risposta alle emergenze e nella gestione dei disastri. La Cambogia, sotto la guida del Primo Ministro Hun Manet, si impegna a rafforzare le capacità di risposta alle crisi attraverso iniziative collaborative. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Il programma è parte di un'iniziativa più ampia che coinvolge tutti i membri dell'ASEAN per affrontare le sfide emergenti legate ai disastri naturali e umanitari.