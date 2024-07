Cambogia: Inaugurazione del Museo Somdech Preah Brahma Ratana Muni Pin Sem a Siem Reap

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet e sua moglie, Pich Chanmony, hanno presieduto la cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione del Museo Somdech Preah Brahma Ratana Muni Pin Sem a Siem Reap. Il progetto, situato nel complesso del Wat Rajabo, avrà un costo di 1.039.660,79 dollari americani e sarà completato in 24 mesi. Hun Manet ha sottolineato l'importanza del museo per la conservazione del patrimonio culturale e l'attrazione turistica. Il museo mira a preservare la cultura khmer e a promuovere il turismo nella regione. Lo riporta freshnewsasia.com. Hun Manet ha anche ricordato l'importanza della pace e della stabilità per la protezione del patrimonio culturale e lo sviluppo del turismo.