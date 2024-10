Cambogia: Incontri diplomatici tra Vietnam e rappresentanti di Canada, Norvegia e Ucraina

22 Ottobre 2024_ Il presidente della Commissione per gli Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale del Vietnam, Vu Hai Ha, ha incontrato rappresentanti di Canada, Norvegia e Ucraina durante l'Assemblea Generale dell'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA-45) a Vientiane. Durante l'incontro con il senatore canadese Yuen Pau Woo, è emerso un forte interesse per la cooperazione bilaterale, in particolare nel settore dei veicoli elettrici e delle infrastrutture. Ha ha anche discusso con la delegazione norvegese della cooperazione in materia di energia rinnovabile e ha espresso preoccupazione per il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. La notizia è riportata da akp.gov.kh. Questi incontri evidenziano l'impegno del Vietnam nel rafforzare le relazioni internazionali e promuovere la pace e la stabilità nella regione.