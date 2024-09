Cambogia: Incontro bilaterale per combattere il traffico di droga al confine con il Vietnam

20 Settembre 2024_ Si è svolto a Hanoi, Vietnam, il quarto incontro bilaterale tra le autorità antidroga della Cambogia e del Vietnam, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nella lotta contro il traffico di droga. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'Interno cambogiano e delle forze di polizia vietnamite, con un focus particolare sulla sicurezza lungo il confine tra i due Paesi. Durante l'incontro, sono stati discussi i recenti sviluppi nel traffico di sostanze stupefacenti e le strategie per migliorare l'efficacia delle operazioni congiunte. La fonte di questa notizia è freshnewsasia.com. La Cambogia e il Vietnam stanno collaborando attivamente per affrontare le sfide legate al traffico di droga, che rappresenta una minaccia per la sicurezza e lo sviluppo della regione.