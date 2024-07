Cambogia: Incontro bilaterale sul turismo con la Thailandia

18 Luglio 2024_ Il Ministro del Turismo cambogiano, Sok Soken, ha guidato una delegazione per partecipare al terzo incontro bilaterale con la Thailandia a Bangkok. L'incontro ha esaminato i progressi del piano d'azione congiunto per la cooperazione turistica tra i due paesi per il periodo 2023-2025. Tra i temi discussi, la facilitazione dei viaggi transfrontalieri, campagne di marketing congiunte, sviluppo delle risorse umane e promozione degli investimenti nel settore turistico. La riunione ha avuto successo, rafforzando la cooperazione e promuovendo il flusso turistico tra i due paesi. Lo riporta tvk.gov.kh. Il giorno precedente, il direttore del Consiglio del Turismo della Cambogia, It Vichit, ha incontrato le autorità turistiche thailandesi per discutere ulteriori collaborazioni.