Cambogia: Incontro bilaterale tra i ministri degli Esteri di Cambogia e Kirghizistan alle Nazioni Unite

24 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro Sok Chenda Sophea, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Cambogia, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri del Kirghizistan, Zheenbek Kulubaev, durante la 79ª Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. I due ministri hanno discusso il rafforzamento delle relazioni bilaterali e multilaterali, con particolare attenzione a commercio, investimenti e scambi culturali. Kulubaev ha espresso l'intenzione di accogliere studenti cambogiani nel campo delle scienze mediche, evidenziando l'esperienza del Kirghizistan in questo settore. Durante l'incontro, è stato firmato un Memorandum d'Intesa per l'istituzione di consultazioni bilaterali tra i due ministeri. La fonte di questa notizia è akp.gov.kh. Il Kirghizistan, situato in Asia Centrale, ha stabilito relazioni diplomatiche con la Cambogia nel 1995 e ha una popolazione di circa 7 milioni di abitanti.