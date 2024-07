Cambogia: Incontro dei ministri degli Esteri ASEAN a Vientiane per la sicurezza nucleare e i diritti umani

25 Luglio 2024_ I ministri degli Esteri dei dieci Paesi membri dell'ASEAN si sono riuniti a Vientiane, Laos, per discutere la cooperazione nella creazione di zone libere da armi nucleari e per rivedere i progressi dei diritti umani nella regione. Durante l'incontro, presieduto dal Vice Primo Ministro laotiano Saleumxay Kommasith, sono stati esaminati i risultati del Trattato sulla Zona Libera da Armi Nucleari del Sud-est asiatico e l'adesione di Timor Est a questo accordo. I ministri hanno anche discusso le attività della Commissione intergovernativa sui diritti umani dell'ASEAN, evidenziando i progressi nella protezione dei diritti di donne, bambini e persone con disabilità. La notizia è riportata da phnompenhpost.com. L'incontro ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale per affrontare le sfide comuni e promuovere i diritti umani in ASEAN.