17 Agosto 2024_ Il Ministro della Cultura e delle Belle Arti della Cambogia, Pheng Sokna, ha incontrato i funzionari del ministero per discutere le recenti tensioni politiche sia a livello nazionale che internazionale. Durante l'incontro, il Ministro ha denunciato la diffusione di notizie false da parte di gruppi di opposizione riguardo alla cooperazione regionale tra Cambogia, Laos e Vietnam (CLV-DTA). Ha inoltre chiarito che non ci sono stati trasferimenti di territori o risorse naturali alle nazioni vicine, come erroneamente affermato da alcuni gruppi. Il Ministro ha esortato i funzionari a monitorare attentamente la situazione e a informare il pubblico per prevenire disordini interni. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. La cooperazione CLV-DTA è un'iniziativa che mira a promuovere lo sviluppo economico e culturale tra i tre paesi del sud-est asiatico.