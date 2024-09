Cambogia: Incontro di solidarietà a Pailin con donazioni per la comunità

29 Settembre 2024_ La governatrice della provincia di Pailin, Dr. Ban Srey Mom, ha organizzato un incontro di solidarietà per offrire aiuti umanitari ai capi villaggio e ai membri della comunità. Durante l'evento, sono stati sottolineati i progressi della Cambogia in termini di pace e stabilità sotto la guida del Primo Ministro Hun Manet. La governatrice ha evidenziato l'importanza della sicurezza e del benessere dei cittadini, con un focus sulla prevenzione della criminalità e sul mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre, sono stati distribuiti aiuti a 383 membri della comunità, inclusi riso e denaro, per sostenere le famiglie locali. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Questo evento riflette l'impegno delle autorità locali nel garantire un ambiente sicuro e prospero per tutti i cittadini di Pailin.