Cambogia: Incontro interministeriale per rafforzare i legami con la Francia

30 Agosto 2024_ Il 29 agosto 2024, H.E. LIM Bunhok, Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Cambogia, ha presieduto un incontro interministeriale per discutere la cooperazione tra Cambogia e Francia. Durante l'incontro, sono stati esaminati i preparativi per la seconda Consultazione Politica Bilaterale Cambogia-Francia, prevista per ottobre in Francia. I rappresentanti dei ministeri e delle istituzioni coinvolte hanno collaborato per definire strategie e obiettivi comuni. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Questo incontro segna un passo importante nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche e politiche tra i due Paesi.