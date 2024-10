Cambogia: Incontro per garantire sicurezza durante gli esami di stato a Phnom Penh

04 Ottobre 2024_ Il governo della capitale cambogiana, Phnom Penh, ha tenuto una riunione per rafforzare le misure di sicurezza in vista degli esami di stato per la scuola secondaria, noti come 'baccalauréat'. L'incontro, presieduto dal governatore Keth Chhay, ha coinvolto funzionari e autorità locali per garantire un ambiente sicuro e ordinato durante le prove. Il governatore ha sottolineato l'importanza di questi esami come un riconoscimento per il governo e ha evidenziato l'impegno del Primo Ministro Hun Manet nel migliorare il settore educativo. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. Gli esami si svolgeranno il 8 ottobre 2024 in 32 centri di esame a Phnom Penh, con oltre 25.000 candidati partecipanti.