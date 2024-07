Cambogia: Incontro per la bonifica dei residuati bellici sottomarini

25 Luglio 2024_ Il 25 luglio 2024, il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno, Sar Kheng, ha visitato il sito di bonifica dei residuati bellici sottomarini a Kampong Cham, in Cambogia. Durante l'incontro, ha espresso gratitudine e apprezzamento per gli sforzi delle forze di operazione della CIMAC, l'agenzia responsabile della bonifica dei residuati bellici. Sar Kheng ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini, evidenziando i risultati positivi ottenuti nelle operazioni di bonifica. La bonifica dei residuati bellici è fondamentale per lo sviluppo del paese e per la sicurezza della navigazione fluviale. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. La CIMAC, acronimo di Centro di Attività per la Bonifica delle Mine della Cambogia, è un ente governativo dedicato alla rimozione dei residuati bellici e alla promozione della sicurezza in Cambogia.