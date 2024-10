Cambogia: Incontro per la salvaguardia ambientale con il Ministro dell'Ambiente

22 Ottobre 2024_ Il 21 ottobre 2024, il Ministro dell'Ambiente della Cambogia, Dr. Eng Sopheak, ha incontrato rappresentanti di partiti politici e organizzazioni della società civile per discutere la collaborazione nella risoluzione delle problematiche ambientali. Durante l'incontro, è stata espressa la volontà di attuare la strategia ambientale 2023-2028, mirata a garantire un ambiente pulito e sostenibile. Il Ministro ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella cura dell'ambiente, invitando a piantare alberi per preservare la cultura e l'identità nazionale cambogiana. La notizia è riportata da tvk.gov.kh. Questo incontro segna un passo significativo verso un impegno collettivo per la sostenibilità ambientale in Cambogia, un tema cruciale per il futuro del Paese.