Cambogia: Incontro per lo sviluppo rurale guidato dal Ministro Chhay Rithysen

15 Luglio 2024_ Il Ministro dello Sviluppo Rurale della Cambogia, Chhay Rithysen, ha condotto un incontro con 60 leader e consiglieri del ministero per promuovere il successo dei piani di sviluppo rurale. Durante l'incontro, Rithysen ha trasmesso i saluti del Presidente del Senato Hun Sen, della Presidente della Croce Rossa cambogiana Bun Rany Hun Sen, e del Primo Ministro Hun Manet. Il Ministro ha elogiato i precedenti leader per i loro sforzi e ha sottolineato l'importanza dell'unità e della cooperazione per affrontare le sfide rurali. L'incontro ha anche discusso le strategie per migliorare l'efficacia e il successo delle iniziative di sviluppo. Lo riporta freshnewsasia.com. Il Ministro ha inoltre richiesto ulteriori suggerimenti dai consiglieri per migliorare l'efficacia delle operazioni di sviluppo rurale.