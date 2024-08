Cambogia: Incontro sulla sicurezza e stabilità sociale con i funzionari governativi

17 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Interno della Cambogia, Hout Hak, ha tenuto un incontro con 400 funzionari per discutere la sicurezza e la stabilità sociale nel paese. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza della cooperazione regionale tra Cambogia, Laos e Vietnam per prevenire le attività di gruppi di opposizione. Il Ministro ha espresso gratitudine ai partecipanti per il loro impegno e ha esortato a mantenere la vigilanza contro le manipolazioni politiche. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. L'incontro si è svolto in un contesto di crescente attenzione verso la stabilità politica e sociale in Cambogia, sotto la guida del Primo Ministro Hun Manet.